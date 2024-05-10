В Азербайджане с целью внести свой вклад в COP29 прошли масштабная акция по посадке деревьев и флешмоб

Для привлечения внимания общественности к оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению зеленых насаждений, внесения вклада в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата, более 500 участников собрались в окрестностях Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абшеронского полуострова участники посадили в бакинском поселке Мушфигабад 3000 Эльдарских сосен и оливковых деревьев.

После акции по посадке деревьев с участием волонтеров был продемонстрирован флешмоб, посвященный 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане в этом году и считается самым престижным мероприятием в мире.

Отметим, что акция по посадке деревьев и флешмоб были организованы совместно Азербайджанской операционной компанией COP29, министерством экологии и природных ресурсов, Союзом добровольческих организаций Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частных организаций, институтов гражданского общества, студенты и волонтеры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!