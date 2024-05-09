Китай считает ЕС важным полюсом многополярного мира

Правительство Китая считает Евросоюз важным полюсом современного многополярного мира и своим ключевым партнером. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай ценит свое всеобъемлющее стратегическое партнерство с ЕС и считает его важным полюсом многополярного мира, а также ключевым партнером КНР на пути к китайской модернизации", - сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай ценит ту роль, которую Венгрия играет в развитии его отношений с Европой. "Мы усилим диалог и обмены между кабинетами правительства, законодательными ветвями власти и политическими партиями для обмена опытом", - добавил глава государства.

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