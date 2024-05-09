https://news.day.az/world/1659023.html Армянская оппозиция грозит Пашиняну импичментом
Армянская оппозиция грозит Пашиняну импичментом
Армянская оппозиция заявила о начале процедуры импичмента премьер-министр Никола Пашиняна в парламенте стране.
Как передает Day.Az, об этом во время митинга сказал лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт.
Согласно информации, это заявление было озвучено после того, как премьер-министр Никол Пашинян не отреагировал на требование оппозиции об отставке.
Баграт также сообщил, что в связи с этим пройдут консультации с тремя парламентскими фракциями, а также запланированы акции гражданского неповиновения.
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