В Лянкяране у наркокурьера обнаружено и изъято 22 кг марихуаны

Накануне сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели очередную операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, в результате мероприятий Гафарзаде Ровшан Сакит оглу был задержан на участке автодороги Алят-Астара, проходящей по территории Лянкяранского района.

При нем было обнаружено 22 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 1240 таблеток метадона.

Гафарзаде сообщил, что наркотики он приобрел на территории Лянкяранского района по поручению гражданина Ирана по имени "Велихан", с которым познакомился в социальных сетях.

За доставку этих наркотиков в указанное место, наркокурьер должен был получить оплату в размере 3000 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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