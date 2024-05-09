https://news.day.az/economy/1658929.html Азербайджан значительно сократил импорт фармацевтической продукции
Азербайджан значительно сократил импорт фармацевтической продукции
В первом квартале 2024 года Азербайджан импортировал 6 763 тонны фармацевтической продукции стоимостью 122 млн. 518 тыс. долларов.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.
Это соответственно на 22% и 36,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Удельный вес фармацевтической продукции в общем импорте Азербайджана за отчетный период составил 3,3%. В первом квартале прошлого года удельный вес фармацевтической продукции в общем импорте Азербайджана составил 4,77%.
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