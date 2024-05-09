Азербайджан значительно сократил импорт фармацевтической продукции

В первом квартале 2024 года Азербайджан импортировал 6 763 тонны фармацевтической продукции стоимостью 122 млн. 518 тыс. долларов.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.

Это соответственно на 22% и 36,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Удельный вес фармацевтической продукции в общем импорте Азербайджана за отчетный период составил 3,3%. В первом квартале прошлого года удельный вес фармацевтической продукции в общем импорте Азербайджана составил 4,77%.

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