В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в Бинагадинском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами с 10:00 10 мая до окончания работ будет временно ограничено газоснабжение в поселках Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района, а также на улице Лютфи Заде Хатаинского района.

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