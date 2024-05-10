https://news.day.az/society/1659063.html В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
Сегодня в Бинагадинском и Хатаинском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В связи с ремонтными работами с 10:00 10 мая до окончания работ будет временно ограничено газоснабжение в поселках Сулутепе и Ходжасан Бинагадинского района, а также на улице Лютфи Заде Хатаинского района.
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