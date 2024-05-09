Соревнования показали, что нужно еще много тренироваться

Соревнования показали, что мне нужно еще много тренироваться.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend азербайджанский спортсмен Рашид Алиев, завоевавший бронзовую награду в многоборье на 29-м открытом чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике среди спортсменов в возрастной категории "юниоры" (категория В - 2009-2010 годов рождения).

"Соревнования показали, что мне нужно еще много работать, больше тренироваться, для того чтобы демонстрировать высокие результаты. Да и соперники на чемпионате были сильные. Надеюсь, на следующих соревнованиях покажу результат лучше", - сказал спортсмен, представляющий Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике.

Юный спортсмен также поделился, что благодаря спорту нашел много друзей.

"Очень рад, что занимаюсь гимнастикой, и надеюсь, в будущем достигну больших высот", - добавил он.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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