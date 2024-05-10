На Солнце произошла мощнейшая за десятилетия вспышка

Особо мощная вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце, она стала одной из крупнейших за последние 25 лет. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Предварительная мощность - не менее чем X3.9. Событие является четвертым по силе в текущем 25-м солнечном цикле", - пояснили в лаборатории.

В сообщении отмечается, что вспышка может привести к магнитным бурям на Земле 12-13 мая.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Накануне на Солнце произошли три мощные вспышки класса Х и девять - класса М.

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