https://news.day.az/officialchronicle/1659042.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своем официальном аккаунте в Х публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Day.Az представляет публикацию.
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