Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своем официальном аккаунте в Х публикацией по случаю 101-й годовщины со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Day.Az представляет публикацию.