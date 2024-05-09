Борьба за победу была нелегкой

Борьба за медали была нелегкой, так как соперницы на соревнованиях сильные.

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend азербайджанская спортсменка Альбина Алиева, завоевавшая две золотые медали в многоборье на 8-м открытом чемпионате Баку и открытом первенстве Баку по женской спортивной гимнастике среди гимнасток в возрастной категории "юниорки" (2009-2011 годов рождения).

"Соревнования прошли отлично, мне все понравилось. Сегодня я продемонстрировала сложные элементы. Тренировки были упорные, однако когда завоевываешь медали, добиваешься хорошего результата на соревнованиях - понимаешь, что все старания не прошли даром. Завоевывать медали всегда приятно, каждая награда мне дорога", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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