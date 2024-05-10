В Союзе композиторов Азербайджана состоялось мероприятие «Гейдар Алиев-101»

В Союзе композиторов Азербайджана состоялось расширенное заседание Правления творческой организации, посвященное 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося политика тюркского мира Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, мероприятие открыла председатель Союза композиторов, Народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Франгиз Ализаде. Свою речь она начала с благодарности Президенту страны господину Ильхаму Алиеву за высокую награду - Юбилейную Медаль "Гейдар Алиев-100", которой она, наряду с Народным артистом республики, композитором Тофиком Бакихановым, удостоена в эти дни. С чувством глубоко удовлетворения Ф.Ализаде выразила уверенность, что эта награда послужит еще одним стимулом в дальнейшей творческой и организационной деятельности.

Еще одним подарком Союзу композиторов в эти праздничные дни стала книга "Heydər Əliyev-100. Təltiflər" - крупномасштабный фолиант, изданный в Турции на высоком полиграфическом и художественном уровне.

В своем выступлении Франгиз Ализаде подчеркнула историческую роль Гейдара Алиева в создании современного независимого Азербайджана, значение его деятельности в построении культурной стратегии страны. Его личные инициативы, направленные на обогащение и перспективное развитие национального музыкального искусства, явились фундаментом современных достижений и принесли многочисленные успехи.

Неоценимо то большое внимание, которое проявлял Гейдар Алиев к деятельности композиторской организации республики. Его личная дружба с корифеями азербайджанской национальной музыки - К.Караевым, Ф. Амировым, Ниязи, М.Магомаевым - вдохновляла на творческие поиски, на создание новых значительных произведений. Его содержательный доклад на V съезде Союза композиторов Азербайджана "Высокий долг и призвание композитора" по сей день актуален, остается программным документом в деятельности творческой организации. Идеи Гейдара Алиева и сейчас являются направляющим вектором в развитии национального музыкального искусства. Отрадно, что традиции, заложенные выдающимся государственным деятелем, сегодня продолжаются и умножаются главой нашего государства, Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой, - подчеркнула Ф.Ализаде.

Далее слово было предоставлено музыковедам. С докладом "Гейдар Алиев и деятели азербайджанского музыкального искусства" выступила Заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева. Музыкальные произведения, посвященным Гейдару Алиеву, проанализировала в своем выступлении Заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Сеадет Тахмиразгызы. О книге "Гейдар Алиев и музыкальная культура", изданной Союзом композиторов к 100-летию со дня рождения великого лидера, рассказала доктор философии по искусствоведению, доцент Айтян Бабаева.

На мероприятии в формате видеозаписи были представлены произведения, посвященные Гейдару Алиеву. Надо отметить, что к музыкальным посвящениям великому политику обращаются композиторы разных поколений - от старших представителей композиторской школы до совсем молодых авторов. Так, в этот вечер прозвучали симфоническая поэма "Həmişə bizimləsən" старейшего члена Союза композиторов, Народного артиста, профессора Тофика Бакиханова и сочинение молодого композитора Илахи Гисмет-Абдулла для солиста, хора и камерного оркестра "Sən dahisən".

В заключение мероприятия члены Союза композиторов поделились своими незабываемыми воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, о запомнившихся встречах в филармонии, в концертных залах и театрах страны.

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