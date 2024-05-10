Сегодня исполняется 101 год со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева
Сегодня, 10 мая исполняется 101 год со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Гейдар Алиев спас азербайджанскую государственность. Именно благодаря ему Азербайджан смог пережить тяжелые и жесткие испытания, встать на путь стабильности и устойчивого развития. Великий лидер создал фундамент, на котором были достигнуты беспрецедентные экономические и геополитические успехи независимого Азербайджана.
Возглавив в 1969 году советский Азербайджан, Общенациональный лидер добился превращения республики в одну из самых процветающих в СССР. Закономерно, что его политическая карьера продолжилась в Москве - Гейдар Алиев стал одним из высших руководителей Советского Союза. Однако, интриги, которые строил Михаил Горбачев и его армянские приспешники, привели к отставке Гейдара Алиева в 1987 году. Это событие привело к целому ряду трагедий, случившихся буквально за несколько лет: событиям 20 января в Баку, беспорядкам в Сумгайыте, Ходжалинскому геноциду, а мировое армянство попыталось воспользоваться этим хаосом и реализовывать идею "Великой Армении", которую они вынашивали последние 200 лет.
Этим планам помешала воля азербайджанского народа, призвавшего Общенационального лидера. Откликнувшись на зов миллионов азербайджанцев, Гейдар Алиев возглавил независимый Азербайджан и спас ее от распада. Общенациональному лидеру пришлось бороться одновременно с армянскими оккупантами, эмиссарами с юга и севера, провокаторами всех мастей, местными авантюристами от политики, полевыми командирами, которых мало интересовали целостность страны, они рвали республику на части.
С возвращением Гейдара Алиева в истории независимого Азербайджана была открыта новая страница: достигнут режим прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, установлена внутриполитическая стабильность, подписан "Контракт века", заложены крупные проекты, выстраивается международный имидж Азербайджана и многое другое. Личность Гейдара Алиева, его авторитет и талант играли во всем этом решающую роль.
Период с 1993 по 2003 годы стал важным этапом в новейшей истории страны: Гейдару Алиеву спас национальную государственность и создал основу для устойчивого развития Азербайджана. На этом прочном фундаменте, учитывая сложнейшую мировую ситуацию, современные геополитические риски и непростые события, происходящие в мире, сегодня Президент Ильхам Алиев - политик мирового уровня - создал современную, заявившую о себе в международном масштабе страну. Была выстроена прочная и стабильно развивающаяся экономика и сформирована армия XXI века. Были выстроены отношения с ключевыми иностранными союзниками, что позволило существенно укрепить позиции страны на международной арене. Был сформирован фундамент, на котором построено сильное, мощное государство, мотивированное и способное самостоятельно вершить свою судьбу, не завися при этом ни от кого. Президент Ильхам Алиев выполнил историческую миссию по освобождению азербайджанских земель от армянской оккупации: была одержана Победа в 44-дневной Отечественной войне. А в 2023 году наша страна восстановила суверенитет на всей своей территории: в результате молниеносной операции всего за сутки был раз и навсегда закрыт вопрос армянского сепаратизма на азербайджанской земле. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву впервые за 200 лет Азербайджан не потерял, а вернул потерянные земли. Таким образом главой государства была сформирована новая реальность в регионе, которая, мы уверены, приведет Азербайджан к дальнейшему процветанию и еще большему повышению роли нашей страны в мировой политике.
По прошествии лет становится по-настоящему виден масштаб а также историческая значимость решений, принятых Гейдаром Алиевым десятилетия назад. Современный Азербайджан - признанный лидер региона.
Именно таким хотел видеть Азербайджан Гейдар Алиев.
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