Руководство и коллектив минздрава Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

10 мая исполняется 101 год со дня рождения архитектора, создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, в связи с этим руководство и коллектив министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

"Также были возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание развитию национального здравоохранения Азербайджана. Подготовка квалифицированных медицинских специалистов в республике также связана с именем великого лидера", - говорится в сообщении ведомства.

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