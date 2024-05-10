Организм первого пациента Neuralink начал отторгать вживленный в мозг чип

Компания Neuralink Илона Маска показала первого чипированного пациента в марте 2024 года. Пациентом стал 29-летний парализованный мужчина Ноланд Арбо. Спустя 100 дней после имплантации чипа компания выпустила обновление ПО для него, так как мозг пациента начал отторгать имплант. Об этом Neuralink рассказала в своем официальном блоге, передает Day.Az.

Первоначально Neuralink объявила, что обновление необходимо для ускорения работы чипа, но позже стало известно, что оно также должно было решить проблему потери контакта некоторых электродов с мозгом.

По словам представителей Neuralink, некоторые электроды чипа потеряли связь с мозгом, что привело к снижению скорости считывания импульсов. Чтобы решить эту проблему, специалисты Neuralink выпустили обновление для чипа, которое позволило оставшимся электродам взять на себя дополнительную нагрузку.

Специалисты, опрошенные СМИ, предположили, что электроды могли отсоединиться от мозга из-за естественных движений мозга внутри черепной коробки. Мозг окружен спинномозговой жидкостью, которая действует как подвеска, защищая его от ударов и резких движений. Таким образом, даже резкий кивок головы может привести к потере связи между чипом и мозгом.

У тестируемых животных с имплантами таких проблем не возникало, так как их мозг меньшего размера и имеет меньшую амплитуду движения в черепе. Представители Neuralink считают, что проблему можно решить путем имплантации чипа непосредственно в мозг, а не в череп. Возможно, что компания Илона Маска будет использовать этот метод в будущих тестах.