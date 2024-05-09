В селе Малыбейли обнаружены фрагменты человеческих костей

В Ходжалы обнаружены фрагменты человеческих костей.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в прокуратуре Ходжалинского района проводится расследование по факту обнаружения различных фрагментов костей, предположительно человеческих, в ходе строительно-буровых работ, проведенных 8 мая на территории освобожденного от оккупации села Малыбейли Ходжалинского района, передает Day.Az.

Отметим, что в прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту обнаружения 5 мая фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку, при проведении земляных работ в связи со строительством новых зданий на освобожденной от оккупации территории поселка Суговушан Агдеринского района. Также в прокуратуре Губадлинского района проводится расследование по факту обнаружения 5 мая черепа, предположительно принадлежащего человеку, во время проведения работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации села Ханлыг Губадлинского района.

Напомним, что по состоянию на 27 апреля 2024 года в общей сложности были обнаружены останки не менее 600 человек (из них 124 были обнаружены в 2022 году, 133 - в 2023 году и 48 - в 2024 году).

В последний раз в ходе раскопок на территории города Ходжалы в массовом захоронении были обнаружены останки 21 человека, а позже в селе Малыбейли Ходжалинского района - 8 человек. На сегодня установлены личности 9 человек из останков 29 человек, найденных в Ходжалы.

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