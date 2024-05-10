Глава МИД Испании призвал изменить систему принятия решений в ЕС

Расширение Евросоюза должно повлечь за собой пересмотр всей системы принятия решений в рамках сообщества, требующей в настоящий момент единогласия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Мне кажется, что, увеличив число [потенциальных членов] до более 30, мы не сможем функционировать так, как мы работаем, с нынешними правилами, - отметил дипломат на конференции в Мадриде. - Это означает пересмотр системы принятия решений". "Испания входит в группу друзей квалифицированного большинства", - уточнил он.

Альбарес напомнил, что ряд стран Западных Балкан "прилагают много усилий на протяжении многих лет" для вступления в сообщество. "И нам следует избегать разочарования в отношении новых кандидатов, - подчеркнул испанский министр. - Не может быть вступления или расширения "со скидкой", это вопрос заслуг".

Сейчас Евросоюз насчитывает 27 стран-членов.

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