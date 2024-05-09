Хумай Асланова отметила 30-летие творческой деятельности праздничным вечером Humayla - ФОТО
В Международном центре мугама состоялся первый сольный концерт под названием Humayla лауреата международных и республиканских конкурсов, исполнителя - педагога Хумай Аслановой, сообщает Day.Az. Концерт был посвящен 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.
В 30-летний юбилей сценической деятельности исполнительница пришла на встречу со зрителями с красочной программой. Программа, где были представлены любимые песни великого лидера Гейдара Алиева, азербайджанские народные песни, отечественные и зарубежные эстрадные композиции, была встречена аплодисментами зрителей. На концерте также присутствовали воспитанники Центра инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве труда и социальной защиты населения. Хумай Асланова является педагогом по музыкальному (вокальному) направлению в Центре. На своем первом сольном концерте певица разделила сцену с воспитанниками Центра. Их совместное исполнение песни "Ай Лачын" было тепло встречено зрителями.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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