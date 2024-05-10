В настоящее время идут два параллельных процесса подготовки к COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов, выступая на круглом столе по стратегическому предвидению в Университете ADA.

"В настоящее время идут два параллельных процесса подготовки к COP29. Во-первых, это стадия переговоров, а во-вторых - составление программы действий для данной конференции. В этих процессах участвуют разные лица и применяются разные подходы", - подчеркнул он.

Солтанов упомянул, что решения касательно процесса переговоров принимаются на основе консенсуса.

"Это означает, что не все стороны конвенции должны быть согласны, но никто не должен возражать", - пояснил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!