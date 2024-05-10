ИСЕСКО откроет региональный офис в Азербайджане

Организация исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) 12 мая откроет региональный офис в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Мали, выступая на круглом столе по стратегическому предвидению в Университете ADA.

"12 мая мы открываем региональный офис ИСЕСКО в Азербайджане", - подчеркнул он.

По его словам, сегодняшний круглый стол, посвященный предвидению завтрашнего дня, обсуждению всех вопросов стратегического прогнозирования будущего является очень важным событием.

"Я уверен, что в ходе обсуждения за круглым столом будут выработаны некоторые рекомендации, которые будут весьма важны для ИСЕСКО и наших государств-членов", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Университете ADA проходит круглый стол "Формирование будущего: стратегическое предвидение", организованный Институтом развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD) университета. В мероприятии принимают участие высокопоставленные деятели, послы, эксперты из Азербайджана и члены ИСЕСКО.

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