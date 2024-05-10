https://news.day.az/officialchronicle/1659242.html Президент Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной край
Президент Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной край
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил шушинцев с возвращением в родной город.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу, глава государства сказал: "Спустя тридцать два года вы возвращаетесь в родную Шушу. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным историческим событием. Тридцать два года вы жили с тоской по родине, но я знаю, что вы ни на мгновение не забывали Шушу, знали и верили, что вернетесь сюда. Я тоже знал, я тоже верил и как Президент, начиная с 2003 года, делал все возможное, чтобы вернуть вас и всех бывших переселенцев в родные края".
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