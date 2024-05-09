Дебошир попытался открыть дверь во время полета из Еревана в Москву

Дебошир попытался открыть дверь самолета во время полета из Еревана в Москву. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел во время рейса "Уральских авиалиний".

По словам очевидцев, воздушное судно набирало высоту, когда сидевший в конце салона молодой человек подошел к аварийной двери, а затем бросился ее открывать.

"Целый самолет родился заново. (...) Этот странный тип проходит к стюардессе, наблюдаю, прошел за штору, толкнул стюардессу и начал что-то делать. С первого места я как перепрыгнул, буквально три секунды, оказался там. (...) Горела лампочка, ручка была повернута на 90 градусов", - рассказал пассажир самолета, который помог остановить хулигана.

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