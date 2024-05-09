Унижение Арарата Мирзояна: посол Франции в Армении поддерживает "реваншистов"?

Автор: Акпер Гасанов

Посол США в Баку Марк Либби в последнее время стал вести себя прилежно, делая шаги и заявления, направленные на улучшение отношений между Баку и Вашингтоном. Вначале он направился в освобожденную и стремительно развивающуюся Шушу, где встретился со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

"Находясь в Шуше, посол Либби встретился со специальным представителем по Шушинскому району Айдыном Керимовым, чтобы узнать больше об усилиях по восстановлению города и возвращению вынужденных переселенцев в Шушу. Они также обсудили зеленую энергетику в регионе и продолжающуюся поддержку США вынужденным переселенцам в Азербайджане и инициативам по разминированию", - говорилось в публикации соцсети Х по итогам данного вояжа.

Кроме того, посол США посетил Физули. По итогам этой поездки было отмечено, что "Либби сильно потрясен, увидев масштабы разрушений в Физули, а также впечатлен проводимыми здесь восстановительными работами". Все это, уверен, можно и нужно было сделать гораздо ранее, не создавая причин для напряжения в азербайджано-американских отношениях. Но, Либби вначале долго тянул с поездкой на освобожденные территории нашей страны, а после и вовсе позволил себе неуместное заявление сделал очень неуместное заявление.

"Я не хочу куда-то ехать, чтобы участвовать в чьем-то шоу", заявил он в интервью "Azadlıq Radiosu". В итоге, он признал ошибочность и нелепость такого подхода, совершив вояж в Шушу и Физули. Уверен, что увидим мы его и в Ханкенди. Пока же он побывал в азербайджанском филиале американской компании Baker Hughes, где отметил интерес американских компаний к сектору возобновляемых источников энергии Азербайджана, в том числе к участию в COP29.

Все это говорит о том, что пусть и с опозданием, но наблюдается кардинальное изменение подходов посла США в Баку к работе. И на этом фоне особо нелепо выглядит посол Франции в Азербайджане Анн Буайон, которая вернулась в Баку и продолжает дипломатическую деятельность. Да, мы уже писали о том, что ее отозвали в Париж "для консультаций", с последующим возвратом в Баку. И у нее был шанс показать изменение своего подхода к работе в нашей стране.

В частности, она также могла бы посетить Шушу, Физули или иной уголок Азербайджана, освобожденный от армянской оккупации. Но она этого не сделала. Понятное дело, что это связано с тем, что в МИД Франции ей не дали таких директив. Что, в свою очередь, свидетельствует о неспособности официального Парижа понимать суть и перспективы развития событий в регионе Южного Кавказа.

Очередным свидетельством тому стала новая порция глупостей и провокаций, озвученных послом Франции в Армении Оливье Декотиньи. Армения выразила готовность пойти на определенные уступки на основании Алма-Атинской декларации, и "мы ожидаем, что Азербайджан также пойдет на уступки", - заявил он в эксклюзивном интервью "Азатутюн". Возникает простой и обоснованный вопрос- кто это "мы", от имени и по поручению которых открывает рот месье Оливье?

У Азербайджана с Францией не было войны, не было и территориальных споров. Да, были попытки президента Франции Эммануэля Макрона воспрепятствовать торжеству справедливости и международного права до, в ходе и после 44-дневной войны. Но все эти потуги, оставив соответствующее амбре, не оказали никакого воздействия на ход событий, лишь показав, чего в реальности стоит действующий глава французского государства.

И вот теперь, когда Баку и Ереван вышли на финишную прямую в вопросе нормализации отношений и подписания мирного соглашения, посол Франции в Ереване позволяет себе озвучивание очередной порции глупости. По сути, он возомнил себя, как минимум, главой МИД Армении. И это должно было оскорбить Арарата Мирзояна. Ведь, по сути, посол Франции в Ереване делает заявления, относящиеся к компетенции главы МИД Армении.

При этом, МИД Армении ничего и близкого к речам месье Оливье не заявляет. Более того, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс завершен на 90 процентов. А в официальной информации, обнародованной сторонами, говорится, что вдоль линии границы, разграниченной двусторонним соглашением, закопаны 40 пограничных постов. Получается, что Оливье Декотиньи действует в унисон с теми самыми "реваншистами", во главе с архиепископом Багратом Србазаном, что выступают против нормализации армяно-азербайджанских отношений.

А это уже- новый поворот. На который должны отреагировать в Ереване. И было бы совершенно анекдотично, но справедливо, если бы и месье Оливье указали бы на дверь. Или же, хотя бы, на его место, посоветовав говорить "мы" от имени Франции, не вмешиваясь в армяно-азербайджанские отношения. При этом, в Баку давно уже поняли, что макроновская Франция играет поистине провокационную роль, не беспокоясь об интересах армянского или азербайджанского народов. Уверен, что это в итоге признают и в Армении.