До Украины в Евросоюз должны войти страны, ждавшие такой возможности много лет

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает логичным, что страны, которые много лет ждут вступления в Евросоюз, должны войти в состав сообщества раньше Украины, передает Day.Az.

"Есть очередь [из претендентов на вступление], - сказал глава дипломатии ЕС на конференции в Мадриде. Мы должны сделать это расширение реальным, но чтобы Украина вошла в ЕС. Логически раньше в него должны войти некоторые из тех, кто ждал много лет".

"Украина - такая большая страна, что если бы она завтра стала бы членом ЕС, то она была бы единственной страной, получающей средства. А все остальные страны делали бы чистый взнос", - добавил Боррель.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о приеме в сообщество. Однако Еврокомиссия должна была сначала выбрать "подходящий момент" для фактического запуска переговоров, подготовить рамочное руководство по ним и представить его Совету ЕС. Переговоры должны начаться не раньше осени.

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