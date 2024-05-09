Европарламентарии загребли миллионы на сторонних заработках

Каждый четвертый из 705 депутатов Европейского парламента занимается оплачиваемой деятельностью, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Как передает Day.Az, такие данные приводится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной организации (НПО) Transparency International.

Согласно документу, общая сумма дополнительных доходов европейских законодателей составляет €8,7 млн в год. При этом средняя годовая зарплата европарламентария равняется €120 тыс. По оценкам организации, совокупная доля европейских парламентариев, имеющих дополнительную занятость - как оплачиваемую, так и нет, - доходит до 70%. Из них 82% участвует в работе советов директоров компаний, часть из которых может быть заинтересована в лоббировании выгодных для себя законов, полагают в организации.

Бесконтрольное участие европейских депутатов в деятельности сторонних организаций несет за собой риск конфликта интересов, считают авторы доклада. "Как европейские граждане могут быть уверены, что их избранные представители действуют в общественных интересах, если они наняты сторонними компаниями?" - задаются вопросом в Transparency International.

В прошлом году Европарламент лишил депутатской неприкосновенности бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино из-за обвинений в коррупции. Законодателей заподозрили в получении крупных вознаграждений за лоббирование интересов государств Ближнего Востока в процессе выбора места проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году (прошел в Катаре). Скандал также стоил карьеры бывшей замглаве Европарламента Еве Кайли, которая была лишена парламентского иммунитета и взята под стражу.

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