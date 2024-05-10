Переговоры в Алматы будут очень полезными для урегулирования азербайджано-армянских отношений.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Казахстана.

"Важным элементом последних переговоров также является факт подписания протокола, который положил начало процессу делимитации армяно-азербайджанской госграницы.<...> Мы уделяем этому процессу особое внимание. Я уверен, что переговоры в Алматы будут очень полезными, и нам удастся продуктивно поработать в течение следующих двух дней, чтобы найти решения по существующим открытым вопросам", - сказал он.

Джейхун Байрамов добавил, что регулярные встречи по процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном являются важным элементом процесса подготовки мирного соглашения.

Отметим, что глава МИД Азербайджана находится с визитом в городе Алматы. В рамках визита запланировано проведение очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами.

Напомним, что 30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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