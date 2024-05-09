Двусторонние переговоры - ключ к мирному соглашению между Баку и Ереваном

Начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией стало значительным прогрессом в урегулировании между двумя странами. В результате заседания комиссий двух стран 19 апреля Армения согласилась на возвращение ранее оккупированных четырех сел Газахского района Азербайджана. Этот процесс стал очевидным доказательством того, что прямые двусторонние переговоры между Баку и Ереваном дают четкие результаты, тогда как переговоры с присутствием внешних акторов приводят только к бессмысленным заявлениям и "результатам", которые приходится обсуждать на бесконечных последующих встречах.

Азербайджан четко нацелен на мир в регионе, о чем не раз были сделаны публичные заявления, в том числе на самом высоком уровне. Страна также не раз призывала решать региональные вопросы исключительно на двусторонней основе. Заявления Азербайджана о намерении заключения мира с Арменией подтверждались и подтверждаются действиями. Этого нельзя сказать об Армении, которая при каждой возможности старается втянуть в процесс западных акторов.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба, комментируя результаты встречи комиссии, делимитация, а затем демаркация границы - это шаг к нормализации отношений между государствами.

"Поэтому соглашение о начале делимитации границы между Арменией и Азербайджаном - это историческое событие. Это означает, что из неконструктивных, конфликтных отношения между двумя государствами начинают двигаться в сторону конструктивных, нормальных двухсторонних отношений. То есть это начало процесса нормализации, который означает, что обе стороны признают и с уважением относятся к независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга. Это действительно исторический сдвиг на Южном Кавказе", - сказал он.

По его словам, нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном подразумевает также отказ от привлечения внешних сил в выстраивание отношений. Ведь долгие годы Армения фактически выносила этот вопрос на уровень международной политики, то есть ставила его в зависимость от решений внешних сил.

"Армения не отказывается от этого в данный момент. Просто меняет одного внешнего партнера, Россию, на другого, Францию. Пока Армения не откажется от этого подхода, заключение мирного договора будет невозможным. Потому что мирный договор в интересах Армении и Азербайджана, но не в интересах внешних сил", - сказал Корейба.

Как отметил польский политолог, внешние силы долгое время подталкивали Армению к реваншизму, агрессии и способствовали эскалации конфликта, а не миру.

"То есть в интересах внешних сил, независимо от того, кто конкретно является этой силой, состояние некого напряжения, ожидания конфликтности, потенциальной войны. Только тогда, когда Армения начнет строить отношения с Азербайджаном на двусторонней основе, будет возможным заключение прочного и действительно рассчитанного на стратегическую перспективу мирного соглашения", - добавил он.

С уверенностью можно сказать, что попытки Армении втянуть в процесс нормализации с Азербайджаном третьи стороны не послужат скорейшему достижению мира в регионе, а наоборот, приведут к затяжному переговорному процессу. Так как интересы третьих сторон, как мы уже успели увидеть, заключаются не в заключении мира в регионе, а в достижении своих собственных целей.

В свою очередь, представитель Римского университета Ла Сапиенца, эксперт в области геополитики Валентина Шаберт сказала Trend, что Азербайджан и Армения находятся на пути к тому, чтобы с каждым днем приближаться к нормализации отношений друг с другом.

"Итоги 8-й встречи комиссии стран по вопросам делимитации можно оценить как успешные и позитивные для достижения региональной стабильности. Я считаю, что это пример того, как двусторонние переговоры между участвующими странами могут оказаться плодотворными и продуктивными. Следовательно, если дипломатия будет продолжаться таким же образом, мы можем надеяться увидеть аналогичные события в будущем и по другим вопросам между двумя странами", - сказала она.

Шаберт добавила, что реалистичный и беспристрастный анализ показывает, что многие вопросы еще предстоит обсудить.

"В то же время дипломатии требуется время, чтобы достичь результатов. В любом случае, даже если мирный договор не будет подписан в ближайшие месяцы, позитивные события в виде 8-й встречи комиссии стран по вопросам делимитации вселяют надежду на то, что регион обретет стабильность, мир и развитие при первой же возможности", - добавила итальянский эксперт.

Итак, становится ясно, что именно двусторонний диалог может привести к успеху в процессе нормализации между двумя странами. Благодаря мирному соглашению с Азербайджаном и разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, Армения сможет развивать свои отношения, торговлю с соседями, участвовать в региональных проектах, что принесет огромную экономическую выгоду стране.

Поэтому Еревану стоит отказаться от попыток привлечения к процессу нормализации третьих сторон, преследующих собственные цели в регионе, и сесть за стол переговоров с Азербайджаном на двусторонней основе для будущего развития своей страны и улучшения благосостояния своего народа.

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