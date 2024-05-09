https://news.day.az/world/1659019.html Израильская армия добьется целей военной операции в Газе - министр обороны
Израильская армия добьется целей военной операции в Газе - министр обороны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно добьется целей военной операции в секторе Газа любыми доступными средствами.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.
Министр подчеркнул, что Израиль достигнет поставленных целей и обеспечит безопасность своих граждан.
"Мы достигнем наших целей, мы поразим ХАМАС. Мы поразим "Хезболлу", и мы достигнем безопасности", - сказал он.
Он добавил, что израильская армия сделает все необходимое для уничтожения угроз против страны.
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