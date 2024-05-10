В Агдамском промышленном парке создается инфраструктурная сеть

В Агдамском промышленном парке ведется создание инфраструктурной сети, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров, специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и представители профильных структур министерства экономики ознакомились с проделанной работой в Агдамском промышленном парке.

Отмечается, что Агдамский промышленный парк, созданный указом Президента Азербайджана от 28 мая 2021 года, играет особую роль в реализации бизнес-потенциала освобожденных от оккупации территорий, развитии ненефтяного сектора, повышении уровня занятости и увеличении производства конкурентоспособной продукции.

В Агдамском промышленном парке, как в других промпарках, созданы благоприятные условия для развития предпринимательства. Находящийся на стыке с другими районами Карабаха, Агдамский промышленный парк по числу резидентов является второй промышленной зоной после Сумгайытского химического промышленного парка.

"В парке 21 субъекту предпринимательства с общим объемом инвестиций более 195 млн манатов присвоен статус резидента, а 6 предпринимателям - статус нерезидента. В промышленном парке планируется создание более 1800 рабочих мест. На сегодняшний день резиденты промышленного парка инвестировали более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест. В настоящее время в Агдамском промышленном парке ведется создание инфраструктурной сети, электро-, газо-, водоснабжения, строительство административного здания, а резидентами осуществляются строительно-монтажные работы ряда предприятий", - говорится в сообщении министерства.

ООО "BAFCO İnvest" в марте 2023 года прошло регистрацию как резидент Агдамского промышленного парка. Предприятие, расположенное на территории 2,5 га, с применением передовых немецких технологий специализируется на производстве защитной обуви с металлическими вставками и подошвами, предназначенной для использования в строительстве и других сферах. На предприятии с инвестициями более 10 миллионов манатов будет создано 120 новых рабочих мест. В результате освобождения резидентов промышленных парков от уплаты НДС на импорт и таможенных льгот ООО "BAFCO İnvest" на сегодня сэкономило более одного миллиона манатов.

ООО "Mister Decor" получило статус резидента Агдамского промышленного парка в октябре 2022 года. Предприятие, специализирующееся на производстве обоев с инвестициями в семь миллионов манатов, является первым подобным предприятием на Южном Кавказе. На предприятии с годовой мощностью 2,1 миллиона рулонов в год планируется открыть 76 новых рабочих мест. Наряду с реализацией на местном рынке продукции, произведенной с применением немецких и китайских технологий, планируется наладить ее экспорт. В результате освобождения резидентов промышленных парков от уплаты НДС на импорт и таможенных льгот ООО "Mister Decor" на сегодня сэкономило более 400 тысяч манатов.

ООО "Metkons" получило статус резидента Агдамского промышленного парка в апреле 2022 года. На предприятии, расположенном на территории в 1 га, планируется производить вентиляционное и противопожарное оборудование, а также различную металлическую продукцию. Инвестиционная стоимость предприятия, на котором применяются турецкие, итальянские, российские и китайские технологии, составляет 1,9 миллиона манатов. Постоянной работой будет обеспечено 45 человек. Продукция, произведенная на предприятии, будет направлена на удовлетворение внутренних потребностей. В результате освобождения резидентов промышленных парков от уплаты НДС на импорт и таможенных льгот ООО "Metkons" сэкономило более 100 тысяч манатов.

В Агдамском промышленном парке также ведутся строительно-монтажные работы предприятий: ООО "Rail Trans Service" - автоматические и телемеханические системы, ООО "Eel Electric" - по производству электрораспределительного оборудования и электрических розеток, ООО "Prof-Dam" - по производству кровли, ООО "Tabaterra" - по производству табачной продукции, ООО "Agah Group" - по производству металлических профилей и складских стеллажей и др. Некоторые из этих предприятий планируют начать работу уже в текущем году.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 7 промышленных парков и 5 промышленных кварталов. Для резидентов промышленных зон применяются стимулирующие меры. В расположенных на освобожденных территориях Агдамском промышленном парке и промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" применяются дополнительные льготы. Среди них специальные льготные банковские кредиты, субсидирование выплат по социальному страхованию, 20%-ная скидка на коммунальные услуги, освобождение от НДС и таможенных пошлин на импортируемое сырье и материалы.

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