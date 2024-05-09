https://news.day.az/culture/1658973.html Проект "Наша музыкальная идентичность" в Гяндже будет посвящен Ашугу Шамширу
Проект "Наша музыкальная идентичность" в Гяндже будет посвящен Ашугу Шамширу
Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры и Союза ашугов Азербайджана представит очередное мероприятие проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Проект, который будет реализован 20-22 мая, посвящен творчеству видного представителя азербайджанского ашугского искусства XX века, заслуженного деятеля искусств, искусного исполнителя народных мелодий и эпосов Ашуга Шамшира.
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