В преддверии GSMA M360 2024 на официальном сайте m360series был опубликован отчет о крупномасштабном проекте "Онлайн-Азербайджан", реализуемом Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

В статье раскрывается информация о том, как в стране реализуется проект, направленный на устранение цифрового неравенства путем предоставления населению высокоскоростного доступа в интернет и применения инновационных решений. Особо отмечен прогресс в обеспечении доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных регионах страны.

В публикации говорится о влиянии проекта "Онлайн-Азербайджан" на значительное увеличение доступа населения к широкополосному интернету. Отмечается эффективность проекта в устранении цифрового неравенства и обеспечении современных коммуникаций для большой части населения страны. Так, доля домохозяйств и субъектов бизнеса, имеющих доступ к широкополосному интернету, выросла с 8% в конце 2020 года до 74,2% в настоящее время.

В статье также есть ссылка и на мартовский отчет Ookla (веб-сервис, который предоставляет возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения). Согласно отчету, средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла за последние 12 месяцев, превысив в среднем 38,32 Мбит/с, что в процентном исчислении составляет годовой рост на 38%.

Так, только за первый квартал текущего года более 251 тысячи домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету. В целом же за время осуществления проекта доступ к широкополосному интернету был предоставлен около 2,16 млн. субъектам по всей стране. Особо были отмечены работы, проведенные в сельских районах в рамка проекта, благодаря чему 855,9 тысячи домохозяйств и субъектов бизнеса за пределами столицы и крупных районных центров теперь имеют доступ к высокоскоростному интернету.

Проект направлен на создание инклюзивного общества, где каждому, независимо от местоположения или экономического статуса, доступны технологические возможности. Он расширяет доступ к государственным онлайн-услугам и площадкам электронной коммерции, а также обеспечивает равные возможности в сфере образования и здравоохранения для жителей отдаленных и труднодоступных регионов страны.

Отметим, что проект "Онлайн Азербайджан" претворяется в жизнь на модели государственно-частного партнерства совместными усилиями нескольких операторов связи. Сам же проект, если подойти к нему технически, предполагает стратегический сдвиг в сторону технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks), в рамках которого проводится не только замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON, работающее с современной платформой IMS, но и замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры оптическими кабелями, а также построение оптической распределительной сети. Благодаря новой технологии скорость интернета возрастает до 1 Гбит/с, значительно повышая качество и скорость предоставляемых в такой сети услуг.