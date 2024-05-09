https://news.day.az/society/1658947.html До конца года в Джебраил переселятся сотни семей - ВИДЕО
До конца года в Джебраил переселятся сотни семей - ВИДЕО
Работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации город Джебраил продолжается быстрыми темпами.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим AzTV подготовил сюжет.
В рамках "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" Джебраил заново отстраивается, создается современная инфраструктура.
До конца года в город планируется переселить 712 семей.
Представляем вниманию читателей подробный видеосюжет.
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