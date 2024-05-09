В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как протесты в Армении окончательно превратились в какое-то странное шоу

Day.Az представляет публикацию:

Баграт Србазан с митинга в центре Еревана объявил о планах оппозиции.

Сначала они дали Пашиняну час на уход в отставку. Когда час истек, дали еще 15 минут. Естественно, никто ни в какую отставку не ушел.

Теперь у Баграта новые планы:

Во-первых, он намерен добиваться импичмента Пашиняну в парламенте. По словам Баграта, для этого завтра они начнут переговоры с оппозиционными фракциями.

Во-вторых, Баграт объявил, что будет ночевать прямо на площади Республики в Ереване и призвал желающих спать вместе остаться с ним.

В-третьих, Баграт говорит о каких-то дополнительных планах, но какие они будут - обещает сказать позже. Видимо, еще не придумал.

По всему этому цирку можно уверенно говорить, что у Баграта явно есть советчики-покровители, и это никакой не Гарегин, а "карабахский клан" - кому еще вся эта движуха выгодна?

У самого Баграта никаких планов явно нет, его направляют. Понимания, что делать, тоже нет никакого.

А самое главное, Баграт не понимает, что в расход в итоге его одного и пустят. Кочарян с Саргсяном - ребята хитрожопые. Они намеренно не появляются во главе этих митингов. Когда Баграта повяжут, они будут осуждать Пашиняна и критиковать его, избежав ответственности за соучастие во всем этом деле.

А в том, что Баграта в итоге повяжут, можно и не сомневаться.