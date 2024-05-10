Израиль одобрил расширение операции в Рафахе и переговоры с ХАМАС

Кабинет безопасности Израиля одобрил "расширение зоны действий" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа, а также продолжение усилий по достижению договоренностей с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в X (ранее Twitter) со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, "взвешенное решение" было принято в четверг вечером. По мнению собеседников журналиста, оно не пересекает "красную линию", которую прочертил президент США Джо Байден. Власти еврейского государства также поручили израильским переговорщикам продолжить усилия по достижению сделки по освобождению заложников и формированию новой инициативы, которая должна привести к прорыву во время консультаций с ХАМАС.

Ранее израильский новостной портал Walla проинформировал, что ЦАХАЛ начал широкомасштабную атаку на объекты в городе Рафах. 7 мая пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале точечной контртеррористической операции в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам ХАМАС в этом районе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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