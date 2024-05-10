Архиепископ Баграт Галстанян: новый монах Горанфло или поп Гапон?

Автор: Акпер Гасанов

Классиков нужно не только почитать, но и почитывать. Знакомство с их произведениями помогает дать более точную оценку событиям, происходящим в наши дни. Очередным подтверждением этой многократно доказанной истины является история, происходящая ныне в Армении. Там демонстрируется не апофеоз, а апофигей действа, устроенного движением "Во имя Родины" под руководством предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна.

Он вроде как прошагал через всю Армению, попутно пытаясь и футбольный мяч чеканить, и в окна автомобилей проезжающих заглядывать. В общем, развлекал архиепископ Баграт паству, как только мог. В надежде на то, что эти выкрутасы обеспечат массовость шоу, которое было заготовлено на Площади Республики в Ереване. Галян и его кукловоды мечтали о том, чтобы, говоря словами героя произведения Шукшина, народ для разврата собрался.

Но в итоге на митинг в центр армянской столицы пришло всего 20.000 человек- цифра позорно малая для реализации планов "реваншистов". А ведь какое информационное сопровождение всего этого политического спектакля было и есть в армянских оппозиционных и российских СМИ! Буквально из штанов выпрыгивает российский "политолог" Сергей Карнаухов, давно освоившийся в роли профессионального азербайджанофоба и лжеца.

"В Армении революция уже не остановится. Пашиняну конец! ", утверждает он в своем телеграмм-канале. И эти его галлюцинации навевают воспоминания о кинокомедии "Ширли-мырли", главный герой которой утверждал, что "капусточка конечно дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски". Карнаухов может вопить сколько ему угодно, может и конец чей-то у него перед глазами замаячил, но истина состоит в том, что ничего, кроме смеха, потуги "реваншистов" не вызывают.

Да и как не смеяться над тем, как архиепископ Баграт, взобравшись на сцену, установленную на Площади Республики, продемонстрировал всем полное отсутствие четкой программы действий?! Дошло до того, что во время выступления Галстаняна собравшиеся на площади выкрикивали призывы к действию, а Баграт не делал им замечания, призывая "вложить меч в ножны". Поразительный призыв от того, кто анонсирует насильственный захват законно избранной власти!

На этом конфузы не закончились. Отрицавший до посинения свою зависимость от второго президента Армении Роберта Кочаряна, архиепископ Баграт, оказавшись в центре Еревана изрек, что не исключает, что новым премьер-министром Армении станет "кто-то из предыдущей власти". Да что вы говорите? Да кто же это мог быть?! А тут ведь выявилось, что Баграт Галстанян в сопровождении экс-главы МО РА Сейрана Оганяна и лидера дашнаков Ишхана Сагателяна отправился в Yerevan Place и вошел в здание, где находится офис Роберта Кочаряна.

Вернувшись оттуда он и сообщил толпе, что поскольку лидеры "реваншистов" не получили ответа от армянской власти на свое требование об отставке премьер-министра, то первый шаг, который они сделают, будет выражение недоверия Николу Пашиняну в парламенте. Каким образом должен быть объявлен вотум недоверия, если правящая фракция в армянском парламенте составляет большинство, "святой отец" не уточнил. Скорее всего потому, что ему об этом не рассказал Роберт Кочарян.

Впрочем, есть вероятность того, что Галстанян в конечном итоге объявит себя сомнамбулой. Ровно тем же объяснял случившееся с ним один из героев романа Александра Дюма-отца "Графиня де Монсоро", брат монастыря Святой Женевьевы, "сирый и убогий сборщик милостыни", как он сам себя называл, монах Горанфло. Которого, как известно, напоил вином королевский шут Шико. Шут потом переоделся в одежды аббата Горанфло и толкнул речь в монастыре Святой Женевьевы перед заговорщиками, которые планировали свержение короля Генриха III.

"К чему мы стремимся? К искоренению ереси... За чем же дело стало?.. Ведь об этом можно кричать со всех крыш, так я думаю. Почему бы нам не пройти по улицам Парижа в святом шествии, чтобы все видели нашу отличную выправку и наши добрые протазаны? Зачем нам ходить крадучись, подобно шайке ночных воров, которые на каждом перекрестке оглядываются, не идет ли стража?", призывал Шико, изображавший из себя монах Горанфло, который наутро был шокирован тем, что услышал от аббата монастыря Святой Женевьевы. "Я вас прекрасно понимаю. Вы на миг поддались экзальтации, восторгу; экзальтация - святая добродетель, восторг - священное чувство, но чрезмерные добродетели граничат с пороками, а самые благородные чувства, если над ними теряют власть, достойны порицания", изрек аббат. После чего он посоветовал монаху Горанфло "остудить священный пыл" в провинции. Живя на средства, которые прихожане обычно дают в пользу церкви.

Собственно говоря, ААЦ, во главе с любым католикосом, включая Гарегина II, давно обогащалась за счет растраты денег своих прихожан. И архиепископ Баграт Галстанян был, есть и будет исправно работающим винтиком в этом механизме. Так что, если ему прикажут свернуть свои выступления, то он мигом все это сделает. Объявит ли он себя еще и сомнамбулой, дабы не нести ответственности за поход на ереван и весь балаган, показанный на Площади Республики? Это уже не важно.

Его схожесть с монахом Горанфло уже стала поразительной. Впрочем, не исключено, что архиепископу Баграту поручат сыграть роль еще одного "провокатора в рясе". Я сейчас говорю про попа Гапона. При таком раскладе, судьба участников действа в Ереване из комической превратится в трагическую. Что, конечно же, вполне может быть целью кукловодов этой провокации.