https://news.day.az/politics/1659131.html Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Официальные лица почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Сегодня исполняется 101 год со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанский народ и общественные деятели страны, посещающие могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтили светлую память Гейдара Алиева, прочтя молитвы за упокой его души.
Прибывшие в Аллею почетного захоронения многочисленные посетители возложили букеты цветов к могиле общенационального лидера.
Фото: Сеймур Исмайлов
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