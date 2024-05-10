Азербайджан и Армения осуществляют разминирование на границе совместными усилиями

Cовместными c Арменией усилиями осуществляется разминирование участков на границе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Казахстана.

"Важным элементом последних переговоров также является факт подписания протокола, который положил начало процессу делимитации определенного участка армяно-азербайджанской госграницы. Этот протокол был подписан председателями соответствующих комиссий по вопросам делимитации 19 апреля 2024 года. Отрадным фактом является то, что в соответствии с положениями данного протокола, рабочие группы, экспертные группы в установленные сроки и рамки осуществляют работу", - сказал он.

Министр отметил, что в короткие сроки был выполнен большой объем работы. "Совместными усилиями произведено разминирование соответствующих участков, уточнены географические координаты, и практически завершена установка пограничных столбов на данном участке".

Отметим, что глава МИД Азербайджана находится с визитом в городе Алматы. В рамках визита запланировано проведение очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами.

Напомним, что 30 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Баку и Ереван подтвердили свое участие в переговорах в Алматы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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