Нетаньяху надеется урегулировать все разногласия с Байденом

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху надеется урегулировать все разногласия с президентом США Джо Байденом после его публичного предупреждения о прекращении Вашингтоном поставок оружия Израилю в случае начала полномасштабной операции в Рафахе на юге сектора Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю Джо Байдена много лет, 40 или даже больше. У нас <...> были и разногласия, и мы смогли их преодолеть. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их сейчас", - сказал он в интервью американскому телеканалу Merit Street Media.

"Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы защитить нашу страну, а это значит, защитить наше будущее", - отметил Нетаньяху, говоря о действиях в городе Рафах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!