Илон Маск предрек исчезновение американцев

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов в США скоро не останется американцев. Об этом он написал в Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, [президентские] выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США", - говорится в публикации.

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