Израиль открыл огонь по Рафаху

Израиль утром 10 мая нанес новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа после того, как завершились неудачные переговоры в Каире по перемирию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между Израилем и ХАМАС пришлось приостановить. В том числе пауза связана с военными действиями в Рафахе.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в "расширенную гуманитарную зону" в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

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