Панафриканский альянс высоко оценил лидерство Азербайджана в области глобальной климатической деятельности

Панафриканский альянс за климатическую справедливость (PACJA) со штаб-квартирой в Кении, объединяющий НПО из 51 страны, осуществляющих деятельность в сфере климата по всему миру, распространил заявление, в котором высоко оценил лидерство Азербайджана в области глобальной климатической деятельности. Заявление подписали глава Альянса Митика Мвенда и 128 африканских НПО, сообщает Day.Az.

"Мы, организации гражданского общества, искренне поддерживаем Азербайджан, который является председательствующим в СOP29 и проведет у себя это мероприятие, в выполнении важной миссии - вести мировое сообщество к климатически устойчивому и экологически справедливому будущему. Учитывая нашу общую озабоченность чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба и насущными экологическими проблемами, с которыми сталкивается наша планета, мы высоко ценим взятые Азербайджаном на себя обязательства по борьбе с изменением климата и лидерские качества, которые он демонстрирует в глобальном дипломатическом, политическом и экономическом взаимодействии.

В настоящее время мы находимся в переломном моменте, когда необходимы смелые и решительные шаги для смягчения последствий изменения климата, защиты уязвимых обществ, эффективной адаптации, обеспечения устойчивости и защиты наших экосистем, необходимых для будущих поколений. Мы поддерживаем ведущую роль Азербайджана в поощрении диалога, сотрудничества, инклюзивности и инновативных мер, а также в срочной реализации глобальных мер по борьбе с изменением климата.

Азербайджан взял на себя функцию глобального лидера в COP-29, и мы как организации гражданских обществ африканского континента, глубоко верим в его способность развивать полезное сотрудничество, вносить свой вклад в амбициозные решения, продвигать мир по пути низкоуглеродного и климатически устойчивого развития.

Мы верим в полезность коллективных усилий членов гражданского общества во всем мире по усилению борьбы с изменением климата и созданию многообещающего будущего для нашей планеты, будущих поколений", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!