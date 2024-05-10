https://news.day.az/society/1659237.html В Баку усилится ветер, пойдет дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку усилится ветер, пойдет дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 12 мая до полудня 13 мая северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, в некоторых местах полуострова временами до 20-23 м/с.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
С вечера 12 мая до 13 мая временами ожидается дождь.
"В отдельных местах полуострова дождь усилится, возможны грозы", - говорится в сообщении.
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