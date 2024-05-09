США ввели экспортные ограничения против китайских компаний

США приняли меры в отношении 37 китайских компаний, в том числе за поставку России товаров, на которые распространяются экспортные ограничения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Как утверждается в документе, 26 предприятий внесены в черный список за "причастность к поставкам России" товаров, на которые распространяются экспортные ограничения.

"Такие действия противоречат национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США", - говорится в заявлении.

Еще восемь компаний КНР внесены в список за причастность к инциденту с китайским аэростатом, который в феврале 2023 года был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Еще три компании включены в перечень за поддержку программы КНР по созданию подобных аэростатов. В заявлении утверждается, что подобные действия также "противоречат национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".

Уведомление Минторга США размещено в сборнике официальных документов федерального правительства. В нем уточняется, что в отношении всех внесенных в черный список компаний будет действовать презумпция отказа в выдаче лицензий на приобретение американской высокотехнологичной продукции.

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