Азербайджан сегодня переживает самый славный период своей истории

Азербайджан, стоящий на прочном фундаменте, заложенном благодаря усилиям великого лидера Гейдара Алиева, сегодня переживает самый славный период своей истории.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу политолог Азер Гараев.

Он отметил, что большой этап истории современного Азербайджана неразрывно связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Богатое наследие великого лидера Гейдара Алиева, его деятельность на пути развития и прогресса независимого азербайджанского государства обусловливают еще более глубокое изучение и пропаганду его жизни и деятельности. Великий лидер посвятил всю свою жизнь развитию Азербайджана и полностью выполнил свою спасительную миссию. Его беспрецедентные заслуги перед Родиной и народом всегда вспоминаются с чувством благодарности, с большим уважением чтится память великого лидера. Шаги, предпринятые общенациональным лидером еще в период руководства страной в 1969-1982 годах, реализованные им меры, суть идей, направленных на будущее Азербайджана, со временем осознаются и понимаются еще лучше. Против этих решительных шагов великого лидера в свое время выступали силы, уничтожившие не только духовные ценности, но и исторических личностей Азербайджана. На посту председателя Комитета государственной безопасности Азербайджана великий лидер продолжил свою политику национализации. За время своей деятельности в органах госбезопасности он спас многих представителей интеллигенции и общественных деятелей от арестов, преследования и давления за национальные идеи. Как в период руководства республикой, так и во время работы в Москве общенациональный лидер уделял большое внимание формированию экономического, научного, технического и военного потенциала будущего независимого Азербайджана. Управленческие навыки и опыт позволяли ему профессионально справляться с многочисленными сложными задачами. Развитие и возрождение Азербайджана как страны началось в период руководства Гейдара Алиева", - сказал он.

A.Гараев отметил, что после возвращения к руководству страной в 1993 году великий лидер Гейдар Алиев определил новую стратегию для независимого Азербайджана, начал новый внешнеполитический курс.

"Новое государственное строительство в стране, постепенное и успешное решение социально-экономических и политических проблем, нормализация позиции нашей страны на международной арене, установление взаимовыгодных отношений со странами мира активизировали процесс интеграции Азербайджана в мировое сообщество. Занятие Азербайджаном достойного места на международной арене, налаживание взаимодействия с ведущими государствами мира имели немаловажное значение. Создание и развитие этих связей было одним из основных направлений деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева", - сказал он.

Как отметил политолог, великий лидер Гейдар Алиев был опытным политическим деятелем, чрезвычайно мудрым главой государства. "В конце 20 века азербайджанский народ пережил самый трудный и сложный период в своей истории. Мы все были свидетелями этого напряженного и тяжелого периода, наш народ прошел через большие испытания. Несомненно, что опорой на этом пути для нашего народа стал именно великий лидер Гейдар Алиев. Работа, проделанная в период его руководства, начатые им крупные проекты с большим успехом продолжаются и сегодня. Могучий Азербайджан, стоящий на прочном фундаменте, заложенном благодаря усилиям и идеям великого лидера, сегодня переживает самый славный период своей истории. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который успешно развивает политический курс великого лидера Гейдара Алиева, создал основу для дальнейшего благополучного и безопасного существования нашей страны в сложном мире. Одержав историческую Победу, Азербайджан полностью восстановил свой территориальный суверенитет. Наша страна сегодня является одной из авторитетных стран мира", - сказал А. Гараев.

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