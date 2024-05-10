Фонд добра, благодетели и надежды. К 20-летию Фонда Гейдара Алиева

10 мая 2004 года был создан Фонд Гейдара Алиева. Под руководством Мехрибан Алиевой Фонд за 20 лет своей деятельности реализовал тысячи важнейших проектов как в Азербайджане, так и далеко за пределами нашей страны. Фонд стал самой крупной общественной организацией не только в Азербайджане, но и в регионе.

Как отмечал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, все проекты, реализованные Фондом, отличаются вкусом и чувством стиля, присущими возглавляющей Фонд Мехрибан Алиевой. Одним из приоритетов деятельности Фонда Гейдара Алиева является восстановление освобожденных от армянской оккупации территорий. Так, в Шуше проводится широкий комплекс работ по реставрации пострадавших в ходе оккупации исторических и культурных памятников. Восстановлено уже множество жемчужин азербайджанской культуры: мавзолей Вагифа, мечеть Юхары Говхер ага и целый ряд других. Широкомасштабные работы ведутся в Агдаме, Физули и многих других городах и селах на освобожденных территориях, возрождающихся после 30 лет оккупации. Каждый проект, реализованный под руководством Мехрибан Алиевой, выделяется своей эстетичностью, изысканным стилем, вниманием к мельчайшим деталям и высочайшим качеством исполнения. Приглашаются ведущие специалисты, учитывается каждый нюанс.

Особо необходимо подчеркнуть важную роль, которую сыграла Мехрибан Алиева своей деятельностью во время Второй Карабахской войны. Верная соратница Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, она все 44 дня Отечественной войны делала все необходимое, чтобы поддержать семьи сражавшихся на фронте военнослужащих, семьи шехидов и мирных жителей, пострадавших в ходе варварских обстрелов азербайджанских городов и сел.

Мехрибан Алиева посещала госпитали, организовывала лечение раненых и реабилитацию инвалидов, встречалась с семьями погибших стараясь облегчить им боль утраты. Фондом Гейдара Алиева было организовано лечение раненых в Турции, протезирование для инвалидов в Германии, организован приезд врачей из Израиля.

Фонд сыграл беспрецедентную роль в деле сохранения и пропаганды в мире азербайджанской культуры, нашего культурного наследия. Так, мир узнал и полюбил наше национальное достояние - азербайджанский мугам, включенный во Всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, благодаря инициативам Мехрибан Алиевой, в Азербайджане стали проводиться мероприятия с участием деятелей мировой культуры. Были созданы условия для проведения за рубежом концертов, выставок и других мероприятий, посвящённых азербайджанской культуре. Сотни молодых и талантливых азербайджанских артистов благодаря Фонду получили возможность получить лучшее профессиональное образование, и теперь достойно представляют азербайджанскую культуру на крупнейших мировых площадках.

Еще одним из приоритетных направлений Фонда Гейдара Алиева является деятельность в сфере здравоохранения. Были реализованы проекты в области лечения талассемии, детской онкологии и гемофилии. Дети, лишенные родительской опеки или нуждающиеся в особом уходе, окружены постоянной заботой Фонда и лично Мехрибан Алиевой.

За последние 20 лет по линии Фонда Гейдара Алиева был проделан поистине огромный фронт работ: построены и отремонтированы тысячи школ, больниц и других социальных учреждений, отреставрировано множество ценнейших памятников азербайджанской культуры, архитектуры и истории, на высочайшем уровне организованы сотни мероприятий, познакомивших мир с нашим богатым наследием.

Фонд каждый день своей работы спасает чьи-то жизни, возвращает кому-то здоровье, высушивает чьи-то слезы и дарит улыбки. А также отвечает на самые сложные вопросы, на которые порой люди не могут найти ответа. Это реальность, которую подчеркивают все, кто когда-либо обращался за помощью и содействием к организации, руководимой Мехрибан Алиевой.

Фонд Гейдара Алиева продолжает славные традиции созидания и гуманитарного строительства, которое устремлено в будущее. Делать добро - это дорога, имеющая начало, но не имеющая конца. Многогранная деятельность Фонда проявляет себя в самых разных сферах и вселяет уверенность, что каждый человек наделен миссией сотворчества и непосредственного участия в гражданском культурном строительстве.

Ради нашего будущего.