Магнитная буря высшего уровня может пройти на Земле

На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5-го уровня. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года.

Как рассказали в Лаборатории, с 7 по 9 мая Солнцем в сторону Земле выброшено четыре облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый еще более крупный объект, который по расчетам ударит по магнитному полю Земли в ночь на 11 мая.

Магнитная буря может достигнуть высшего уровня G5 с вероятностью 15 %, подчеркнули там.

Исчерпание солнечной взрывной энергии ожидается в течение 2-3 дней. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться до конца недели.

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