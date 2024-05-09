https://news.day.az/world/1659029.html Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки - ФОТО
Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки - ФОТО
Самолет Airbus A320 компании United с регистрационным номером N430UA выпуска 1995 года, вылетевший из аэропорта Денвера, сразу после приземления на ВПП аэропорта Эдмонтона выкатился за предплы рулежной дорожки с выходом правой основной стойки шасси на грунт.
Как передает Day.Az, в ходе инцидента никто не пострадал.
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