Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки

Самолет Airbus A320 компании United с регистрационным номером N430UA выпуска 1995 года, вылетевший из аэропорта Денвера, сразу после приземления на ВПП аэропорта Эдмонтона выкатился за предплы рулежной дорожки с выходом правой основной стойки шасси на грунт.

Как передает Day.Az, в ходе инцидента никто не пострадал.