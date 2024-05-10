Израильские истребители нанесли удары по военным целям "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по террористическому объекту "Хезболлах" в районе Кфаркелы. Кроме того, в районе Блиды был нанесен удар по военному строению "Хезболлах", внутри которого действовали террористы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что истребители нанесли удары по "двум вооруженным террористам "Хезболлах", которые были обнаружены "рядом с военным сооружением в районе Яруна на юге Ливана".

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