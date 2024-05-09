В Турции назвали "вымыслом" заявление главы МИД Израиля

Утверждения Израиля о якобы смягчении введенных Турцией торговых санкций не имеют отношения к реальности.

Об этом министр торговли Турции Омер Болат написал в соцсети X, передает Day.Az.

"Заявления министра иностранных дел Израиля - это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по торговле с Израилем. Оно остается в силе", - отметил министр.

Болат добавил, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будет обеспечены прекращение огня в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!