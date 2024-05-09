https://news.day.az/world/1659014.html В Турции назвали "вымыслом" заявление главы МИД Израиля
В Турции назвали "вымыслом" заявление главы МИД Израиля
Утверждения Израиля о якобы смягчении введенных Турцией торговых санкций не имеют отношения к реальности.
Об этом министр торговли Турции Омер Болат написал в соцсети X, передает Day.Az.
"Заявления министра иностранных дел Израиля - это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по торговле с Израилем. Оно остается в силе", - отметил министр.
Болат добавил, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будет обеспечены прекращение огня в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи.
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