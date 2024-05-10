https://news.day.az/politics/1659215.html Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в Шуше
Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в Шуше
Турция обратилась к Азербайджану для открытия консульства в городе Шуша.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил сегодня журналистам посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи.
Посол отметил, что в этом направлении ведутся переговоры.
"Для открытия консульства в Ханкенди необходимо, чтобы город был готов. Мы обратились для открытия консульства в Шуше. Между двумя государствами ведутся переговоры по этому вопросу, Турция проводит оценку данного процесса, и об этом будет объявлено, когда придет время", - подчеркнул он.
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