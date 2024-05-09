Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил вывод российских военнослужащих из приграничных с Азербайджаном районов Армении.

Как сообщает Day.Az, пресс-секретарь президента России заявил, что этот вопрос был согласован вчера на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве.

"По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе", - отметил Песков.

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